Kastamonu'da Kafes Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen eş zamanlı Kafes Operasyonu'nda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 56 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu'nun Kastamonu ayağında tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilerek 5 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonda, 6 bin Amerikan Doları, 300 euro, 6 bin 500 TL, 5 adet banka kartı, 2 adet çek, senet ve fotokopisi ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU