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Kastamonu'da Jandarma Operasyonu: 9 Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası ile çarpışan 47 şahıstan 9'u tutuklandı.