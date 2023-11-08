Kastamonu'da Jandarma Operasyonu: 9 Tutuklama
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası ile çarpışan 47 şahıstan 9'u tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile çarpışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 47 şahıstan 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 9'u adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika