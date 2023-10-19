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Kastamonu'da düzensiz göçmen yakalandı

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Politika Haberleri

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla Kastamonu'ya gelen gruplara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı. Yabancı uyruklu şahıs, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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