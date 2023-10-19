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Kastamonu'da düzensiz göçmen yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.