Kastamonu'da düzensiz göçmen yakalandı
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla Kastamonu'ya gelen gruplara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı. Yabancı uyruklu şahıs, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika