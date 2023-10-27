Kastamonu'da DEAŞ Üyeleri Tutuklandı

Kastamonu'da DEAŞ silahla terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ silahla terör örgütüne üye olma suçundan çok sayıda şüpheliye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu'da 3 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU