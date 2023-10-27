Kastamonu'da DEAŞ şüphelileri tutuklandı
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Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü şüphelilerinden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kastamonu'da operasyon düzenledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika