Kastamonu'da Aranan 5 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 personelle oluşturulan 4 ekip tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, ölüme sebebiyet verme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan A.O.O, hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, 10 ay hapis cezası olan H.B. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. yakalandı.

Polis, işlemlerin tamamlanması için hükümlüleri emniyete götürdü.