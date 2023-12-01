Kastamonu'da Aranan 11 Kişi Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafın çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda il merkezi ile Bozkurt, Daday ve Taşköprü ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan hapis cezası bulunan 7'si tutuklandı. Diğer şahısların ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU