Kastamonu Belediyesi İsrail menşeili ürünleri boykot ediyor
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Kastamonu Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle sosyal tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.
Kastamonu Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle sosyal tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.
Kastamonu Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalmadı. Kastamonu Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması üzerine sosyal tesislerinde İsrail menşeilli ürünlerini boykot etme kararı aldı.
Kastamonu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail zulmüne sessiz kalmayacağız. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren tüm sosyal tesislerde İsrail menşei ürünlerin satışı durdurulmuştur" denildi. - KASTAMONU