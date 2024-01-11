Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP'den aday gösterilen Yüksel Aydın'ı tebrik etti

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP'den belediye başkan adayı gösterilen Yüksel Aydın'ı tebrik ederek, "Bugüne kadar da davamıza, partimize, genel başkanımıza layık olmak için çalıştım. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin adayı Sayın Yüksel Aydın olmuştur. Duamız da niyazımız da hep hayradır. Hayırlı olsun" dedi.

MHP tarafından Kastamonu Belediye başkanlığı için MHP eski il başkanı Yüksel Aydın aday gösterildi. Aydın'ın aday gösterilmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti.

Yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Vidinlioğlu, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde hemşehrilerimizin de büyük teveccühü ile Kastamonu Belediye Başkanı oldum. Bugüne kadar da davamıza, partimize, genel başkanımıza layık olmak için çalıştım. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin adayı Sayın Yüksel Aydın olmuştur. Duamız da niyazımız da hep hayradır. Hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU