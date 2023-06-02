Kaş Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığındaki meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin gerçekleştiğini hatırlatarak, "Seçilen milletvekillerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turunda seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Millet iradesinin tecelli etmiş olması, ülkemizde demokratik bir seçimin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olması, Türkiye'nin demokratik olarak geldiği noktayı gösteriyor. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

27 Mayıs'ta Kaş Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan Güreşlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ulutaş, 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali'nin de 1-2-3-4 Haziran tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Toplantıda, Kaş Belediyesi bünyesinde işletilen tesislerin fiyat tarifelerinin güncellenmesi konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesinin, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması oy birliğiyle kabul edildi.

Ova Mahallesi'nde Kaş Belediyesince Semt Polikliniği yapılması planlandığından Sağlık Bakanlığı ile gerekli protokollerin imzalanması için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi konusu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi. - ANTALYA