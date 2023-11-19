Kartal'da İşçi Emekçi Birliği Mitingi Düzenlendi

Kartal Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılımcılar, açlık, yoksulluk, baskı, savaş ve düzene karşı sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. İşçi Emekçi Birliği'nin sözcüsü Ramazan Canpolat, işçi ve emekçilerin geleceği için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kartal'da, İşçi Emekçi Birliği tarafından miting düzenlendi.

Kartal Meydanı'nda gerçekleşen mitinge gelen katılımcılar, "Açlık, yoksulluk, baskı, savaş, düzenine artık yeter", "İşgallere son, ezilen uluslara özgürlük", " Filistin'de işgale son", "Parasız nitelikli ulaşılabilir barınma haktır" yazılı pankart açıp, sloganlar attı.

Birliğin sözcüsü Ramazan Canpolat, yaptığı açıklamada, işçi ve emekçilerin geleceği için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Önümüzde asgari ücret, ocak zamları, metal ve diğer iş kollarındaki süreçler var. Emeğimizi, çıkarları uğruna masaya yatırmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Açıklamanın sonrasında "İşçi Emekçi Mitingi"ne katılanlar halay çekti.