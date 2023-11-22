Kartal Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Panel Düzenledi

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla anlamlı bir toplantı ve panel düzenledi. Yerel yönetimlerde kadınların temsil gücünü artırmayı hedefleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' toplantısı Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılırken, 'Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz' paneli ise Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla anlamlı bir toplantı ve panel düzenledi.

Yerel yönetimlerde kadınların temsil gücünü artırmayı hedefleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' toplantısı Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılırken, 'Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz' paneli ise Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI' TOPLANTISI YAPILDI

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk toplantı meclis salonunda yapıldı. 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden'in konuşmacı olarak yer aldığı bilgilendirme toplantısının açılışında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Kartal Belediyesi'nin 15 kreşi olduğunu ve bu kreşlerde de kadın istihdamı olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel, bir neslin şimdiden yetişmeye başladığını, hem onlara örnek hem de hizmet bekleyen vatandaşlara ulaşmak açısından Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı desteklediklerini belirtti. Belediyenin tüm birimlerinden aynı hassasiyeti beklediğini ifade etti.

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden birer konuşma gerçekleştirerek diğer belediyelerden ve ulusları kurumlardan gelen örnekleri paylaşarak bilgi verdi.

'YERELDE EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ' PANELİ KARTAL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen ikinci etkinlik ise Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde yapıldı.

'Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz' paneline, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Meclisi Üyeleri Gülay Boyraz, Aysel Yücel, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Panel Kartal Belediye Meclisi Üyesi Aysel Yücel'in gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başladı. Kartal Belediyesi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurarak bu alanda önemli bir adım attığını ifade ederek yerelde eşitlik için kat edilecek çok mesafe olduğunu belirtti. 25 Kasım'da dayanışmanın, eşitliğin ve mücadelenin azmi ile bu zorlukların da aşılacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından başlayan panelde Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 'Eşitlik Yerelde Başlar', Araştırmacı Yazar Elfin Tataroğlu 'Kadın Odaklı Yerel Yönetimler' ve Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden ise 'Yerelde Eşitlik İçin Katılımcı Eylem Planlama ve Uygulama' başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın moderatör olarak yer aldığı panelde izleyicilerden gelen sorularda cevaplandırıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren panelin ardından panelistlere Kartal Belediye Meclisinin kadın üyeleri tarafından çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile panel sona erdi.