Karşıyaka'da Seçim Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri öncesi Karşıyaka'da düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kortej, otobüs turuyla başladı. Karşıyaka Belediyesi önünden başlayan kortej, Karşıyaka Çarşı'dan devam ederek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde son buldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerine bir gün kala Karşıyaka büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Karşıyaka çarşısında yürüyen binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kazanıyoruz, sonuna geldik. 15 Mayıs sabahı, şahane bir ülkeye uyanacağız. Olağanüstü güzel bir ülkeye uyanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri öncesi Karşıyaka kırmızı beyaza boyandı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Karşıyaka'da düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kortej, otobüs turuyla başladı. Karşıyaka Belediyesi önünden başlayan kortej, Karşıyaka Çarşı'dan devam ederek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde son buldu. Gencinden yaşlısına binlerce insan, yürüyüşte tek yürek oldu.

SOYER: "GERİ ALACAĞIZ"

"İzmir Seninle Gurur Duyuyor" sloganlarıyla sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu seçim, adalet, hak, hukuk, emek, alın teri, namus, dürüstlük seçimi. Biz sadece bu topraklarda refah ve adaleti getirmiş olmakla kalmayacağız. Emin olun ki dünyayı etkileyecek bir seçim bu. Dünyanın tüm totaliter, popülist liderleri hepsi korkacak. O ülkelerin mazlum insanları Türkiye'ye bakıp umutlarını büyütecek. Kazandığımız zaman sadece biz kazanmayacağız emin olun bütün dünya, insanlık, erdemler, namus, adalet, demokrasi, halk kazanacak. Kazanıyoruz, sonuna geldik. 15 Mayıs sabahı, şahane bir ülkeye uyanacağız. Olağanüstü güzel bir ülkeye uyanacağız. Bugüne kadar bizden aldıkları her şeyi geri alacağız. Karşıyaka'nın, İzmir'in hakkını geri alacağız. Emekçilerin, çiftçinin hepsinin hakkını geri alacağız. Kazandığımız zaman bir şey değişecek her şey değişecek" dedi.

ASLANOĞLU: "SEÇİMİ KALP YAPANLAR KAZANACAK"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "Bu seçimi büyük farkla kazanacağız. Seçimde ne yapmak isterlerse istesinler hileye izin vermeyeceğiz. Sabaha kadar sandıklara sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Bu seçim taş atanlarla kalp yapanlar arasında bir seçim. Seçimi kalp yapanlar kazanacak" dedi.

TUGAY: "SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Size söz, Atatürk'ün ışığında, demokrasinin aydınlığında, hukukun güvencesinde saygıyla ve eşitlikle yönetilecek bu ülke" dedi.