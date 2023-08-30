Karşıyaka'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi törene katıldı.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ile Karşıyakalı vatandaşlar da törende hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Başkan Tugay, Kurtuluş Savaşı'nın dünyanın en haklı ve onurlu savaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu mücadele bir halkın özgürlük ve bağımsızlığını elleriyle var etmesinin destanıdır. 30 Ağustos Zaferiyle bu destan, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla birlikte, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu sonuna kadar açmıştır. 30 Ağustos Zaferi yalnız bizim için değil, emperyalizmin pençesinden kurtulmak isteyen bütün ülkeler ve halkları için de umudun, kendine güvenmenin ve ayağa kalkmanın esin kaynağı olmuştur" dedi.

"MİRASINIZ ONURUMUZDUR"

Başkan Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu destanı yaratan ve yazan büyük insanların çocuklarıyız. Onların yoksulluğu, yoksunluğu, acı ve çileyi yenme kararlılığı, bugün bizler için gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma görevine, sorumluluğuna ve kararlılığına dönüşmüştür. Savaşın her türlü yüzünü görmüş, tanımı zor bedellerini ödemiş bir ülke ve onun yurttaşları olarak, bugün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' diyoruz ve atalarımızla onur duyuyoruz. Bu büyük destanın eşsiz komutanı, ebedi Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile her biri kalbimizde capcanlı duran büyük atalarımızı saygı, sevgi ve minnetle anarken, bir daha söz veriyoruz: mirasınız onurumuzdur ve sizlere yakışmak en büyük görevimizdir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

KUTLAMALAR KORTEJ VE GÖSTERİLERLE DEVAM EDECEK

Karşıyaka Belediyesi'nin hazırladığı kutlama programı dahilinde Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan yurttaşlar, saat 20.00'de kortej yürüyüşüne başlayarak Karşıyaka Çarşısından Hergele Meydanı'na ulaşacak. Burada Belediye Tiyatro Topluluğu'nun canlandırması ve zeybek gösterisi ile devam edecek kutlamalar, Seda Öztürk ve Belediye Orkestrası Konseri ile son bulacak.