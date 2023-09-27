Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi ile çalışmalarını sürdürüyor

Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak üzere hayata geçirdiği Vatandaş Katılım Birimi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal demokrasi ve katılımcı yönetim vizyonuyla kurduğu Vatandaş Katılım Birimi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanında uzman, dinamik ve özverili bir ekiple, yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların belediye çalışmalarına yönelik beklenti, ihtiyaç, eleştiri, talep ve önerilerini tespit etmek; hizmetlere dair fikir geliştirme, tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin her birinde halkın etkin bir biçimde sürece katılımını sağlamak amacıyla pek çok önemli uygulama gerçekleştiriliyor. Vatandaşların yanı sıra muhtarlar ve sivil toplum örgütleri gibi yerel aktörlerin de süreçlere katılması sağlanıyor. Mevcut belediye hizmetlerinin veya yeni başlayacak projelerin vatandaşlar nezdinde farkındalığının arttırılmasına katkı sağlanmak üzere Karşıyaka'da çalınmayan kapı bırakmayacak şekilde ziyaretler gerçekleştiriliyor.

KARŞIYAKA'DA ZİYARET EDİLMEYEN HANE KALMIYOR

Tüm ilçeyi kapsayacak hane ziyaretleri kapsamında bugüne kadar Latife Hanım, Zübeyde Hanım, Bahariye, Alaybey, İmbatlı ve Örnekköy mahallelerinde görüşmeler gerçekleştirildi ve diğer mahallelerde de hane ziyaretlerine devam ediliyor. Sosyal yardımlar bu uygulamalardan alınan sonuçlar ile düzenlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Birinci ağızdan alınan talepler ÇÖZMER sistemine girilerek daha hızlı şekilde sonuca ulaştırılıyor. Apartman yöneticilerinin KAYDEM sistemine kaydı gerçekleştirilerek Karşıyaka Belediyesi'nden destek alması, yurttaşlar sms sistemine dahil edilerek hizmetlerden haberdar olması sağlanıyor. Alzheimer gibi bakım desteği gerektiren hastalıklarla ilgili sağlık hizmeti isteyen yurttaşların ESDEM ile irtibatı kuruluyor. Belediyenin tüm sosyal hizmetleri detaylıca anlatılıyor; bebeği olan haneler Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne, okul çağında çocuğu olan haneler KARGEM'e yönlendiriliyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artıracak ücretsiz kurs ve etkinlikler de anlatılarak katılım teşvik ediliyor.

BULUŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca Örnekköy, Yalı ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan kadınlar için düzenlenen özel buluşmalar diğer mahallelerde de sıra sıra gerçekleştiriliyor. Buluşmalarda kadınların bakım sorumluluğu, eğitim, güvenlik, sosyal yaşam ve hizmetlere erişim alanlarında yaşadıkları aksaklıklar dinleniyor, görüşleri alınarak gerekli geliştirmeler için veri kaynağı sağlanıyor. Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşa yönelik yapılan anket uygulamaları ile veri toplanarak müdürlüklerin hizmet alanlarını geliştirmelerine destek sunuluyor.

VATANDAŞ KARAR SÜREÇLERİNE KATILIYOR

Vatandaş Katılım Birimi'nin organizasyonu ile Atakent Otoparktan Parka Projesi, Tersane Mahallesi Atıl Alan Dönüşümü, İklime Uyumlu Sokak Tasarım Projesi, Bostanlı Mahallesi Urban Tank Kamusal Alan Müdahaleleri, Karşıyaka Gevrek Kent Atölyesi ile Pozitif ve Sürdürülebilir Yaşam Projesi (PS Lifestyle) başlıklarındaki çalışmalarda da vatandaşların süreçlere katılımını sağladı. Böylece Karşıyaka'da yaşayan yurttaşların hem toplumsal hayata daha etkin katılımı hem de kentin yönetiminde fikir beyan etmeleri kolaylaştırıldı.

"KARŞIYAKA'MIZI BİRLİKTE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda katılımcı yönetim anlayışını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri söz Karşıyakalıların. Daha erişilebilir, sürdürülebilir bir kentte, eşit, adil, güvenli bir toplumsal yaşamı komşularımızın da katıldığı yönetimsel süreçlerle oluşturmak için çalışıyoruz. Karşıyaka'da yapılan yapısal yeniliklerde, özellikle direkt yurttaşların gündelik hayatına etki eden projelerde komşularımızın söz hakkını kullanmasına imkan sunuyoruz. Vatandaş Katılım Birimi ekibimiz kapı kapı dolaşarak, semt pazarlarını, dükkanları ziyaret ederek, hane buluşmaları gerçekleştirerek mümkün olduğunca çok yurttaşın katılımın sağlıyor. Bu anlayışla Karşıyaka'mızı birlikte yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.