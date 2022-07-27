Karşıyaka Belediyesi, sanayi esnafını çöp içinde bıraktı

Karşıyaka Sanayi Sitesinin etrafında yükselen çöp dağlarına AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli tepki gösterdi. Keseli, "Karşıyaka Belediyesi kapısının önünü temizliyor, arka sokağını çöpe teslim ediyor. Esnaf ve sanayiciyi cezalandırıyor" dedi.

Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde toplanmayan çöpler yüzünden esnaf tepki gösterirken, bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Karşıyaka Belediyesine tepki gösterdi. Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri ile neredeyse birleşik olan alanda toplanmayan çöpler hakkında açıklama yapan AK Partili Keseli, belediyenin bitişiğindeki alanın çöplüğe döndüğünü söyledi.

"Karşıyaka Sanayi Sitesi cezalandırılsaydı durum ancak bu kadar kötü olurdu"

Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, ""Karşıyaka Sanayi Sitesi, Karşıyaka Belediyesi tarafından cezalandırılsaydı durum ancak bu kadar kötü olurdu. Sanayi sitesinin bir tarafında belediye şantiyesi var ve şantiyenin arka tarafı belediye eliyle devasa bir çöplüğe dönmüş durumda. Sanayinin diğer başıysa kağıt üstünde belediyeye ait yeşil alan olarak gözükse de belediye burayı Harmandalı Çöplüğü için transfer merkezi olarak kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki dükkanlar ve yatırımlar, çöplüğe, pisliğe, kara sineğe, kötü kokuya mahkum ediliyor. Bir de işin kış mevsimi tarafı var. Kışın da altyapı olmadı için burada çok sayıda dükkanı su basıyor, makineler etkileniyor, bozuluyor ve esnaf ciddi zarar görüyor. Bu tam bir iş bilmezliktir. Esnafa çöpü reva gören, yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı çile çektiren bir belediye ile karşı karşıyayız" dedi.

"Hastalığa davetiye çıkarıyor"

Şantiye tesislerinin girişinin oldukça bakımlı olduğunu söyleyen Keseli, "Karşıyaka Belediyesi kapısının önünü süpürüyor, süpürdüğünü de adeta arka sokağına boşaltıyor. Esnaf ve sanayiciyi bu kadar mağdur eden bir yerel yönetim anlayışı kabul edilemez. Doktor belediye başkanımızın insanla bu kadar iç içe geçmiş, hastalığa davetiye çıkaracak bir çöplüğü nasıl kabullenebiliyor olduğunu biz Karşıyakalılar olarak anlayamıyoruz" dedi.

"Esnafa bu kadar düşman olunur mu"

Sanayi sitesi esnafının belediyeden son derece şikayetçi olduğunu söyleyen Keseli, Karşıyaka Sanayi Sitesi esnafına bir dokunan bin ah işitiyor. Esnaf çöpün içinde kalmaya tepkili. Bir sanayi sitesi düşünün ki yollarında asfalt bile yok. Esnafımız asfalt için para toplandığını fakat yine de asfaltın dökülmediğini söylüyor. Kendi asfalt tesisi olan bir belediye, ilçesindeki yegane sanayi sitesi esnafına bu kadar düşman olabilir mi?" diye sordu. - İZMİR