Karşıyaka Belediye Başkanı Gençlik Meclisi Üyeleriyle Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Meclis üyeleri, Başkan Tugay'a Karşıyaka'da sürdürdükleri ve yapılması planlanan projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Meclis üyeleri, Başkan Tugay'a Karşıyaka'da sürdürdükleri ve yapılması planlanan projeleri ile ilgili bilgi verdi. Başkan Tugay, "Genç yaşlarda sahip olduğunuz sorumluluk duygusu geleceğe dair ümitlerimizi artırıyor. Unutmayın, Anadolu'nun kadim topraklarında umut hep yeşerir" dedi.

Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, üyelerden Karşıyaka'da yürüttükleri projelerin detaylarını dinledi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi ortamın yanı sıra dünyayı etkileyen çoklu krizlerin gençlerin gelecek planlarına etkisinin de konuşulduğu toplantıda, gençlerin yönetim ve organizasyonlara daha etkin katılmasının yolları tartışıldı.

Gençlerin sunumlarını ve bilgilendirmelerini ilgiyle takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "En büyük problemimiz şu anda özellikle gençler için, biraz tatsız bir dünyada, tatsız bir ortamda, canımızı çok fazla sıkan olayların içinde yaşıyor olmamız. Her gün yaşanan toplumsal olaylar, doğal afetler, küresel krizler gençlerin gelecek kaygısı yaşamasına neden oluyor. Buna rağmen gençlerden umutluyuz. Yaptığınız sunumlarda görüyorum ki ülkenizin ve dünyanın geleceği hakkında endişeleniyor, çözüm yolları arıyorsunuz. Genç yaşlarda sahip olduğunuz bu sorumluluk duygusu geleceğe dair ümitlerimizi artırıyor. Siyasetle ilgilenen gençler olarak doğru çözümler üretebilirseniz her şey değişir" dedi.

Demokrasinin önemine dikkat çeken Tugay, "Vatanseverler olarak Türkiye için mücadele etmeliyiz. Demokrasiyi özümsemeli ve ondan güç almalıyız. Maalesef bugün içinde bulunduğunuz durumun farkında olmayan insanlarımız var. Böyle olduğu için de sorunlara doğru çözümler üretilemiyor. Ülkemizin geleceğine dair konuları konuştuğumuz bu gibi bir araya gelmeleri gördükçe umudumuz daha da büyüyor. Unutmayın, Anadolu'nun kadim topraklarında umut hep yeşerir. Gelecek sizin ellerinizde şekillenecek" diye konuştu.