Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da oy kullandı. Tugay, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi ve halkın tercihine sahip çıkacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için milyonlarca yurttaş sandık başına giderken, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da sabah erken saatlerde Anayasal haklarını kullandı.

İnönü Mahallesi, Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu 2141 nolu sandıkta oyunu kullanan ve sandıkları gezen Tugay, "Seçim sonuçlarının Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, yurttaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Halkın tercihine, milli iradeye son ana kadar sahip çıkacağız" dedi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN!"

Oy kullanmanın en önemli yurttaşlık hakkı ve görevi olduğunu söyleyen, oy kullandığı okulda hemşerileriyle sohbet eden Tugay "Bugün çocuklarımızın ve yurdumuzun geleceği için sandık başındayız. Seçimin güven içinde tamamlanması adına son ana kadar süreci takip edeceğiz. Bugün, heyecanımız yüksek ve umudumuz her zamankinden daha güçlü. Katılımın ilk turdan daha yüksek olacağına inanıyoruz. ve katılım artarsa, yüreği vatan sevgisiyle atan tüm yurtseverler sandık başına gelirse Türkiye özlemini duyduğu demokratik ortama kavuşacak ve halk kazanacak. Yurttaşlarımızın eksiksiz bir şekilde sandığa giderek demokratik haklarını kullanacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'MİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Uzun bir maratonun sonuna geldiklerini ifade eden Dr. Tugay; "İlk tur seçimlerinden sonra 2 hafta boyunca köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak gezerek hemşerilerimiz ile konuştuk. Şimdi söz milletimizde. Halkın tercihine, milli iradeye son ana kadar sahip çıkacağız, sandık başında olacağız. Türkiye'mizin demokrasi sınavından kazanarak çıkacağına inanıyorum. Biz demokrasimiz güçlensin istiyoruz. Sandıktan çıkacak sonucun Karşıyaka'mız için İzmir'imiz için Türkiye'miz için hayırlı olmasını; daha adil, daha refah ve daha güçlü bir geleceğe kapı açmasını diliyorum" dedi.