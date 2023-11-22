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Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşların sorunlarını dinledi

Kars Valisi Ziya Polat, halk günü toplantıları çerçevesinde vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimleri harekete geçirdi.