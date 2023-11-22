Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşların sorunlarını dinledi
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Kars Valisi Ziya Polat, halk günü toplantıları çerçevesinde vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimleri harekete geçirdi.
Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimleri harekete geçirdi.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, halk günü toplantıları çerçevesinde vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.
Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen halk buluşmasında vatandaşlarla tek tek ilgilenen Vali Polat, dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.
Vali Polat'ın halk günü toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika