Kars Valisi Ziya Polat: Makamın Sahibi Millet, Biz Hizmet İçin Görevliyiz

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, milletin hizmet etmek için görevli memurlar olduklarını belirterek, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerin birinci hedef olduğunu söyledi. Polat, Kars'ın çeşitli noktalarını gezip il müdürleriyle bir araya geldi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, makamın sahibinin millet olduğunu, kendilerinin bu millete hizmet etmek için görevli memurlar olduğunu belirtti.

Polat, sadece proje yapmış olmak için değil, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerin birinci hedef olduğunu söyledi.

Kars'a geldiği günden itibaren şehri dolaşan Polat, görevine hızlı başladı. Kısa sürede şehrin birçok noktasını görme fırsatı bulan Polat, Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda il müdürleriyle bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının açılışında konuşan Polat, "Gazi Kars'ımızda 4'üncü günümüz, tanıma tanışma gezilerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz. Tabi devlette devamlılık esastır. Geçmişten gelen projelere aynen devam edeceğiz. Yarım kalan yatırımlara devam edeceğiz. Gazi Kars'ımıza değer katacak, artı değer katacak projelerle ilgili, görüş alış verişinde bulunacağız. Sadece proje yapmış olmak için değil, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler birinci hedefimiz olacak. Tabi alt yapı çalışmaları hem İl Özel İdaresi'nden, hem de Kars Belediyemiz de en kısa sürede yapılan işlerin en kısa sürede ihalesini yapıp, en kısa sürede de işi bitirmemiz gerekiyor. Özellikle mevsim şartlarından dolayı Kars'ta uzun bir süremiz kalmadı. Belediyenin alt yapı çalışmaları, yol çalışmaları kaldırım çalışmalarını en hızlı şekilde çözeceğiz. Esnafımızı rahatlatmamız lazım, insanımızı rahatlatmamız lazım" dedi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde belediye tarafından yürütülen çalışmaları da bizzat yerinde gördüğünü ifade eden Polat, "GAMP Caddesi'nde dolaştık, orayı bir inceledik, orayı da en kısa sürede esnafımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Özel İdare'nin köylerdeki alt yapı çalışmaları ile üst yapı çalışmalarıyla ilgili brifingimizi zaten alacağız. 2 ay içerisinde bu sene planlanmış projelerin bitirilmesi lazım" diye konuştu.

Projeler yapıp dışarıdan kaynak getirmemiz lazım diyen Vali Ziya Polat, "Onun için de hep beraber çaba göstermemiz lazım. Bakanlıklardan en fazla ödeneği getirip Gazi Kars'ımıza, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çaba göstermek zorundayız. Hep söylüyoruz, makamın sahibi bu aziz millettir. Bu aziz millete hizmet etmek için görevli memurlarız. Biz yapacağız, bizden sonra başkaları yapacak, ancak devlette devamlılık esastır. Eski, yeni diye bir anlayışımız yok. Devletin emrinde milleti hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

Vali Polat'ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KARS