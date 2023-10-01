Kars Valisi Ziya Polat köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, köy ziyaretlerine devam ediyor. Sorunları yerinde görerek çözüm bulan Polat, Ataköy'de vatandaşlarla bir araya geldi ve çocuklara okumaları konusunda nasihatlerde bulundu.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Göreve başladığı günden itibaren adeta makamda oturmayan Vali Polat, sorunlarını sahada yerinde görerek, çözüme ulaştırıyor.

Başlattığı köy ziyaretlerini sürdüren Polat'ın son durağı Ataköy oldu. Polat geldiği Ataköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen sorunları tek tek not aldıran Polat, çözüm noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerinde çocukları da unutmuyor, köy ziyaretlerinde çocuklarla da buluşan Polat, çocuklara okumaları yönünde nasihatlerde bulundu. Polat yaptığı incelemelerin ardından Ataköy'den ayrıldı.

Vali Ziya Polat'ın köy ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS