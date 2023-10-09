Kars Valisi Ziya Polat, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Büyük ve Küçük Boğatepe köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Polat, köydeki peynir üretim merkezini inceledi ve köylülerle sohbet etti.

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Polat, son olarak Büyük ve Küçük Boğatepe köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Büyük Boğatepe köyüne gelen Polat, Kars Kaşarı ve gravyerin ilk üretim merkezi olan köyde bir mandırada incelemelerde bulunarak, kaşar, gravyer ve diğer peynir çeşitlerinin üretim aşamaları ile ilgili bilgi aldı.

Polat, köyde oluşturulan ve çeşitli tarihi, kültürel ve peynir üretiminde kullanılan malzemelerin sergilendiği müzede incelemelerde bulundu.

Daha sonra Küçük Boğatepe köyüne geçen Polat, köy sakinleriyle bir araya geldi. Vali Polat, köylülerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Polat, ziyaretlerinin ardından il merkezine döndü. - KARS