Kars Valisi Ziya Polat, Gençlerle Buluştu

Kars Valisi Ziya Polat, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Kars'ta atandığı günden itibaren sürekli sahada olan Vali Ziya Polat, bu sefer gençlerle bir araya geldi.

Özellikle çocuklara ve öğrencilere olan düşkünlüğü, eğitime verdiği önemle biranda dikkatleri üzerine çeken Polat, sokakta karşılaştığı gençlerle bir süre sohbet etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gerçekleştirdiği köy ziyaretinin ardından şehir merkezine dönüşünde İstasyon Mahallesi'nde gençlerle karşılaştı. Makam aracını durdurarak evlerine gitmekte olan geçlerin yanına giden Vali Polat, bir süre sohbet etti. Gençlerden derslerine çok çalışmalarını, bol bol kitap okumalarını ve derslerin dışında mutlaka sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yapmalarını istedi.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Polat, gençlerin istek ve beklentilerini de dinledi. Polat daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS