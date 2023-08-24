Kars Valisi Ziya Polat, esnafla tanışarak sohbet etti ve vatandaşların beklentilerini dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, esnafla bir araya geldi. Polat, hem esnafla tanıştı, hem de bir süre sohbet etti.

Son Valiler Kararnamesi ile Kars'a atanan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Ziya Polat, ziyaretlerini sürdürüyor. Polat, işyerlerinde ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla da çay içti. Vatandaşların kendilerinden beklentilerini soran Polat, Kars'a yapılacak hizmetleri de vatandaşlarla paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ve gün boyu kurum, kuruluş ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Her fırsatta halka hizmet etmek için görev yaptıklarını hatırlatan Polat, Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiriyor.

Polat'ın ziyaretlere devam edeceği öğrenildi. - KARS