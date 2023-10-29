Kars Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için resepsiyon düzenledi

Kars Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, tebrikleri kabul etti. Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası kahramanlık türküleri seslendirdi.

Kars Valiliğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile eşi Pınar Filiz Polat, tebrikleri kabul etti.

Törende Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası kahramanlık türküleri seslendirdi.

Vali Polat, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın sevincini, heyecanını ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek "Aziz milletimiz, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde büyük mücadeleler vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı'yla kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir." dedi.

Törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.