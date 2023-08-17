Kars Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Taşkın, vatandaşların taleplerini dinledi ve çalışmaların tamamlanması için talimat verdi.

Kars Vali ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, vatandaşlara bir araya geldi. Taşkın, vatandaşların taleplerini diledi.

Kars Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi'ne geldi. Burada belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde gören Taşkın, yürütülen çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

Mahalle muhtarından mahalle ile ilgili bilgi alan Taşkın, mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret etti. Bir süre mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bahçelievler Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen çalışmalarını vatandaşlara anlatan Taşkın, vatandaşların da sorunlarını dinledi. Taşkın kendisine iletilen sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Taşkın, daha sonra mahalleden ayrıldı. - KARS