Kars'ta Yasa Dışı Tütün Operasyonu: Çok Miktarda Tütün Ele Geçirildi

Kars'ta KOM ekipleri, yasa dışı tütün ve tütün mamullerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta KOM ekipleri, yasa dışı tütün ve tütün mamullerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda tütün ele geçirilirken, şüpheli 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesine yönelik il merkezinde 3 işyerine operasyon yaptı.

Kom ekiplerince 3 işyerlerinde yapılan aramada, 9 bin 400 boş makaron, 9 bin 120 doldurulmuş makaron, 5 elektronik sigara, 83 elektronik sigara likiti ve 46,8 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.K. (39), İ.M. (41) ve Y.G. (23 ) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS