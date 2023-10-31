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Kars'ta yakalanan 23 düzensiz göçmen Iğdır'a gönderildi

Kars'ta yakalanan 23 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Ekim'de ülkeye yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin, jandarma ile Kars Göç İdaresi'ndeki işlemleri tamamlandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.