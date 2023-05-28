Kars'ta Vatandaşlar Oy Kullanmaya Başladı

Kars'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erecek. 185 bin 45 seçmen oy kullanacak.