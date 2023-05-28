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Kars'ta Vatandaşlar Oy Kullanmaya Başladı

Kars'ta Vatandaşlar Oy Kullanmaya Başladı

Politika Haberleri

Kars'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erecek. 185 bin 45 seçmen oy kullanacak.

Kars'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kars'ta oy kullanma işlemlerine saat 08.00'da başlandı. Vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kars'ta Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için 185 bin 45 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemleri 17.00'da sona erecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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