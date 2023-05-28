Kars'ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Kars'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi için oy kullanmaya başladı. Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı ve 17.00'da sona erecek. Toplam 185 bin 45 seçmen oy kullanacak.