Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kişi Tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 26 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında birçok uyuşturucu madde ve silah da muhafaza altına alındı.

Kars'ta Eylül ayında polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 26 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce güvenlik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerince Eylül ayında il genelinde birçok noktada yapılan denetimlerde, 1 kilo 990,33 gram esrar, 1,24 gram bonzai, 747,62 gram metanfetamin, 116 Hint keneviri, 81 sentetik, 25 cam aparat, 2 bin 200 lira nakit para, 20 ruhsatsız silah, 3 av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yine polisin yaptığı uygulamalarda, 49 bin 198 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Ekiplerce 11 bin 724 aracın sorgulaması yapılırken, umuma açık 419 yer denetlendi. Çeşitli suçlardan araması bulunan 77 kişi yakalanırken, bunlardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Kahraman Emniyet teşkilatımız; halkımızın huzur ve güvenliği ile emniyet ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS