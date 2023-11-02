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Kars'ta Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda K.I. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.