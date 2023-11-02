Kars'ta Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Politika Haberleri
Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda K.I. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kars'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda K.I'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.