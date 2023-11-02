Kars'ta Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Jandarma tarafından yapılan operasyonla kişi yakalandı ve yasal işlem yapıldı.

Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü yapan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen sanal devriye kapsamında, Ekim 2023 ayı içerisinde Kars İl merkezinde ikamet eden K.I.'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma K.I. hakkında adli makamlara bilgi verilerek yapılan operasyonla yakalandı. K.I. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen sanal devriyeler sayesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapılmasını engellemek, örgütün özellikle gençlerimize yönelik yanıltıcı faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 aralıksız olarak vatandaşlarımızın her ortamda güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" denildi. - KARS