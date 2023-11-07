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Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan ve ruhsatsız silah bulunduran 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.