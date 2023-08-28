Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran şüpheliler yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli S.E. (49) ve F.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama, 4 şarjör, 65 tabanca fişeği, AK-47 ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.