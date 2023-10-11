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Kars'ta silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 3 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.