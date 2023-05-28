Kars'ta seçim sonuçları: Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı önde?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki oy oranları merak ediliyor. Kars genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,57; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,39 oy aldı. Detaylar haberimizde...

Kemal Kılıçdaroğlu Kars'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kars'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kars oy oranlarını Kars geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kars'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARS'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kars genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,57; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,39; Sinan Oğan yüzde 5,56 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,48 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KARS'DA KAÇ OY ALDI?

Kars'da yüzde 39,39 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 56.366 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARS'DA KAÇ OY ALDI?

Kars'da yüzde 48.56 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez ve Susuz ilçelerinde üstünlük elde ederek 78.105 oy aldı.