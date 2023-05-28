Kars'ta seçim sonuçları: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde?

Kars'ta yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Kars'taki oy oranları da açıklandı.