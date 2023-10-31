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Kars'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı silah ve silahlara ait birçok mühimmat ele geçirildi.