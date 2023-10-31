Kars'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kars'ta yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı silah ve silahlara ait birçok mühimmat ele geçirildi.
Kars'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.A ve Ö.P, yakalandı.
Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı silah ve silahlara ait bir çok mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika