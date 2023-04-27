Kars'ta Özhaseki'yi atlı ciritçiler karşıladı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kars'ta atlı ciritçiler ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Partisinin programlarına katılma üzere Kars'ta bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kars'ın Selim ilçesinde AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Özhaseki'yi ilçe girişinde atlı ciritçiler karşıladı. Dev Türk Bayrağı açan vatandaşlar kortej yürüyüşüyle ilçe koordinasyon merkezine geldi.

"Onlarca örgüt Türkiye'de huzur istemiyor"

Burada kalabalığa seslenen AK Parti Genel Başkanı Mehmet Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız düşman dolu, 4 bir tarafımız ateşle çevrili, Avrupa'nın ortasında keyif yapan ülkelerden birisi değiliz. 50 yıldır bu ülkenin başına bela ettikleri güçler var. PKK bölücülüğü, FETO Amerika'nın bir yanlısı olarak bu tarafta hizmetlerini güya yaparken, milleti kandırıp ihtilal ortamını hazırlaması, arkasından DHKPC denilen örgütler, son dönemde IŞID'ı buldular. Bakın onlarca örgüt Türkiye'de huzur istemiyorlar. Bu Türkiye'nin büyümesini de istemiyorlar. Ama burada benim dikkat çekeceğim bir şey var. Bunlara para verenler aynı, aynı yerden para veriliyor bunlara, lojistik destek aynı yerden geliyor. FETÖ'ye de, PKK'ya da aynı şeyi istiyor bunlar. Türkiye bölünsün istiyorlar. Türkiye parçalansın istiyorlar. Türkiye büyümesin istiyorlar. Onun için bunlara zaten bu paraları veriyorlar" dedi.

Özhaseki, "İleri de coniler var coniler, Amerika'dan gelmişler. 10 bin kilometre öteden gelmişler. Sorsanıza niye gelmişler onlar buraya? Niye milyarlarca dolar harcıyorlar? Niye sizin çocuklarınızın eline silah verip dağa gönderiyorlar? Sonra o çocuklar 3-5 sene içerisinde ölüyor. Bunun hesabını sorsanıza onlara, ses yok. Her halde diyorsunuz ki, bunlar eşitlik getirecek, özgürlük getirecek. Yeminle söylüyorum çıkarları olmasın bunlar bitlerini, pirlerini vermezler. Günahlarını vermezler. Nereye gittiler de iyilik götürdüler bunlar, bela götürdüler, şer götürdüler, kan götürdüler. Biz 21 yıldır iktidardayız. 21 yıl içerisinde o kadar çok iş yaptık ki, biz adeta destanlar yazdık" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Selim İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Açılışa 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti milletvekili adayları Adem Çalkın, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Serkant Aykul, Dr. Selahattin Beyribey ve çok sayıda Karslı katıldı. - KARS