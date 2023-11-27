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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 166 fişek ele geçirildi.