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Kars'ta İnsan Kaçakçılığı Yapan 2 Afganistan Uyruklu Gözaltına Alındı

Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen ve düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan Ali H. ve Abdulmecit C. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.