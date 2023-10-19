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Kars'ta hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan hırsızlığı olaylarını aydınlatmak ve önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.