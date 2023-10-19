Kars'ta hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan hırsızlığı olaylarını aydınlatmak ve önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Kars'ta hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde 15, Digor'da 13 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın aydınlatılması, olası hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda failleri tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.