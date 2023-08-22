Kars'ta göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 19 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kars'ta göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' nda yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 19 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan U.Ö. (36) ve M.K. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS