Kars'ta göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 19 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.