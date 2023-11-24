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Kars'ta Firari İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Kars'ta düzensiz göçmen bulunan bir insan kaçakçısı operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, firarinin saklandığı adresi tespit etti ve operasyon düzenledi.