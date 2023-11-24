Kars'ta Firari İnsan Kaçakçısı Yakalandı
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Kars'ta düzensiz göçmen bulunan bir insan kaçakçısı operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, firarinin saklandığı adresi tespit etti ve operasyon düzenledi.
Kars'ta dün evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı operasyonla yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürdü.
Jandarma ekipleri, dün Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinde 15 düzensiz göçmen yakalanan firari insan kaçakçısı T.A'nın saklandığı adresi tespit etti.
Gizlendiği evde gözaltına alınan T.A ile aynı operasyonda dün yakalanan Afganistan uyruklu E.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika