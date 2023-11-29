Kars'ta FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.