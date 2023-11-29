Kars'ta FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kars'ta FETÖ/PYD operasyonu

KARS - Kars'ta jandarma FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon FETÖ/PDY üyesi olan 1 kişi saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY üyesi olması sebebiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ta saklandığı yerde yerde yakalanarak gözaltına alınan M.Y. İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" denildi.