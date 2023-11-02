Kars'ta FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Kars'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis sebebiyle adli makamlarca yakalama kararı bulunan 1 kişi jandarmanın düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis sebebiyle adli makamlarca yakalama kararı bulunan Kars il merkezinde ikamet eden E.Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen E.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi maksadıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 aralıksız olarak vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. - KARS