Kars'a yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Göçmenleri yurda sokan ve kimlikleri tespit edilen organizatörlerden 1'i yakalanırken, 1'inde yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu

KARS - Kars'a yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Göçmenleri yurda sokan ve kimlikleri tespit edilen organizatörlerden 1'i yakalanırken, 1'inde yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca düzensiz göçmenleri para karşılığında yasadışı yollardan Türkiye'ye sokarak insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak için operasyon düzenlendi.

Kars merkez Aydınlıkevler mahallesinde ikamet eden T.A.'ya yönelik düzenlenen operasyonda, T.A.'nın ev ve eklentilerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, ülkeye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerin derinleştirilen çalışmalarda göçmenlere para karşılığında ülkeye sokan 2 organizatörün kimlik bilgilileri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, 1 Afganistan uyruklu organizatörü yakalarken, 1 Türk organizatörün yakalanması için düğmeye bastı.

Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Öte yandan kimlikleri tespit edilen organizatörlerle ilgili asli makamlara bilgi verilirken, Afganistan uyruklu organizatör E.N.'nin adli işlemleri devam ediyor. Jandarma ekiplerince kimlik bilgilerine ulaşılan Türk organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.