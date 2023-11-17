Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan hükümlü yakalandı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaları kesinleşen ve yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari A.İ, saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.İ (49) saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
A.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.