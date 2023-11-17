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Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan hükümlü yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaları kesinleşen ve yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari A.İ, saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.